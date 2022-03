Diuna - Denis Villeneuve potwierdza rozwój prac nad serialowym spin-offem filmu

fot. youtube.com/WarnerBros.Pictures

Diuna zebrała bardzo dobre recenzje krytyków i widzów oraz osiągnęła sukces kasowy, który sprawił, że Warner Bros ogłosiło zielone światło dla sequela. Za jego kamerą stanie ponownie Denis Villeneuve. W przygotowaniu znajduje się również serialowy prequel produkcji pod tytułem Dune: The Sisterhood, który miałby opowiadać o członkiniach zakonu Bene Gesserit, potężnej organizacji, której reprezentantki posiadają zdolności parapsychiczne i potrafią choćby zmianą tembru głosu zmusić inne osoby do posłuszeństwa. Od momentu ogłoszenia projektu niewiele o nim słyszeliśmy. Teraz jednak Villeneuve wyjawił w rozmowie z portalem Collider, że serial cały czas znajduje się w przygotowaniu i prace posuwają się do przodu. Nie chciał jednak zdradzić na jakim etapie znajduje się projekt.

Diuna

Diuna 2

Obecnie Villeneuve pracuje nad drugą częścią Diuny. Wyjawił, że scenariusz projektu jest już praktycznie gotowy. Wypowiedział się również na temat realizacji kolejnego filmu z serii, czyli adaptacji Mesjasza Diuny. Powiedział, że jeśli przetrwa produkcję sequela, to wtedy może zrobić Mesjasza.

Diuna 2 - premiera filmu w USA 20 października 2023 roku.

