Diuna 2 - Feyd-Rautha obsadzony? Aktor negocjuje rolę!

Jak donosi Deadline, Austin Butler negocjuje rolę w filmie Diuna 2. Miałby zagrać Feyda-Rauthę, którego doskonale znają fani książki Franka Herberta. Butler zdobył rozpoznawalność rolami w serialach Kroniki Shannary, Pamiętniki Carrie, Druga szansa czy Switched at Birth. Przełomem w jego karierze była rola Texa w filmie Pewnego razu... w Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino. Na premierę czeka głośny film Elvis Baza Luhrmanna, w którym gra legendarnego muzyka. Ma też rolę w superprodukcji serialowej Masters of the Air, czyli widowisko osadzone w czasach II wojny światowej od twórców Kompanii braci.

Austin Butler

Diuna 2 - kim jest Feyd-Rautha?

Feyd-Rautha to młody bratanek i dziedzic barona Harkonnena. Jest tak samo okrutny i zdradziecki jak jego wuj. Jest to druga ważna rola obsadzona w filmie Diuna 2. Informowaliśmy, że Florence Pugh negocjuje zagrania postaci księżniczki Irulany.

W Diunie z lat 80. w rolę Feyda-Rauthy wcielał się Sting. W Diunie 2 będzie to duża i ważna rola, więc jest to kolejna szansa dla Butlera, by kompletnie zmienić swoją karierę. Denis Villeneuve ponownie stoi za kamerą. W obsadzie powracają Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya i Josh Brolin. Diuna 2 to adaptacja drugiej części pierwszej książki Franka Herberta.

Diuna 2 - premiera 20 października 2023 roku.

