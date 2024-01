Serialowa Diuna - znakomite wieści dla fanów. Mniej CGI, więcej efektów praktycznych

HBO

Serial Dune: Prophecy, wcześniej znany jako Dune: The Sisterhood, zaczyna odsłaniać swoje tajemnice. W wywiadzie dla serwisu Collider kilka z nich zdradził operator Pierre Gill, który przyznaje, że małoekranowa wersja Diuny ma stawiać na efekty praktyczne bardziej niż na CGI, a "ludzki wymiar" opowiadanej historii będzie dominować nad "spektaklem".

Ze słów Gilla wynika, że twórcy produkcji zrezygnowali z tzw. Volume - techniki tworzenia efektów specjalnych, w ramach której wielkie, LED-owe ekrany generują interaktywne tło wydarzeń, które następnie zostaje przeniesione do produkcji. Plany serialowej Diuny były więc budowane od podstaw i to właśnie je zobaczymy w samej produkcji. Jak ujawnia operator:

Nie, nie używaliśmy ich (ekranów wykorzystywanych w technice Volume - przyp. aut.). Pierwotnie chciałem to zrobić, bo mam z nimi dużo doświadczeń, więc początkowo myślałem: "Dajcie mi tu Volume!". W przypadku Dune: Prophecy nie korzystaliśmy z nich, ponieważ zbudowaliśmy większość planów. To było ogromne przedsięwzięcie. W odniesieniu do części z nich żałuję, że nie sięgaliśmy po Volume choćby w minimalnym stopniu. Nie mogę powiedzieć, które plany zostały stworzone od postaw, ale to była większość z nich.

Gill dodaje, że w serialowej Diunie zawarty w opowiadanej historii pierwiastek człowieczeństwa stanie się ważniejszy niż stawianie na podniesienie poziomu samego widowiska - podobnie jak ma to miejsce w produkcji Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, przy której też pracował.

Prace na planie Dune: Prophecy zostały już zakończone. Serial ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

