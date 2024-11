Fantastyczna Czwórka - nowe zdjęcia z planu. Tak wygląda peruka Johnny’ego Storma z bliska

Marvel/Screen Rant

W internecie pojawiły się kolejne zakulisowe zdjęcia z planu widowiska Fantastyczna Czwórka. Pozwalają przyjrzeć się bliżej charakteryzacji Josepha Quinna, który wciela się w Johnny’ego Storma aka Ludzką Pochodnię. A dokładnie – jego peruce, która ma pomóc mu upodobnić się do komiksowego superbohatera, ponieważ zgolił swoje naturalny włosy.

Fantastyczna Czwórka - nowe zdjęcia z planu

Jakby ciekawiło was, co aktorzy robią na zdjęciach, to Pedro Pascal i Joseph Quinn postanowili zatrzymać się, by porozmawiać z dziećmi z lokalnej szkoły i nawet podpisali im transparent.

Fantastyczna Czwórka - nowe nagrania z planu

Są także nowe materiały wideo. Na pierwszym widać Vanessę Kirby, ekranową Sue Storm aka Niewidzialną Kobietę, a na drugim Ebona Moss-Bachracha.

Fantastyczna Czwórka - oficjalny opis fabuły

Ralph Ineson Julia Garner Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60. retrofuturystycznego świata, film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus () i jego tajemniczą herold, Silver Surfer (). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

