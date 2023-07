Dune: The Sisterhood - zmiany w serialu. Nowe aktorki i reżyserka

źródło: Netflix

Jak donosi Deadline, główne role w serialu Dune: The Sisterhood zagrają Olivia Williams (The Crown) i Jodhi May (Wiedźmin). Williams wcieli się w Tulę Harkonnen i przejmuje tę rolę od Shirley Henderson, która odeszła z projektu w lutym. May natomiast zagra Natalyę Harkonnen i tę rolę przejmuje od Indiry Varmy.

Dune: The Sisterhood - nowa reżyserka

Anna Foerster dołączyła do projektu w roli reżyserki. Ma stanąć za kamerą kilku odcinków. Przejmuje to stanowisko po odejściu Johana Rencka. Reżyserka znana jest z filmu Lou.

Historia seialu rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z książki Diuna. Bohaterkami są siostry Harkonnen, która walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają sektę, która potem będzie znana jako Bene Gesserit. Projekt jest oparty na książce Zgromadzenie żeńskie z Diuny.

Diane Ademu-John jest twórczynią, scenarzystą i producentką. Alison Schapker pełni rolę showrunnerki. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia.