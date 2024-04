Diuna 2 - reżyser o memach ze Stilgarem. Co sądzi o kubełkach na popcorn?

fot. Legendary Pictures/Warner Bros.

Szał po Diunie: Części drugiej nieco ucichł, a produkcja jest już dostępna do kupienia lub wypożyczenia w rozmaitych serwisach. W sieci nadal można się natknąć na kolejne, niepowiązane już kompletnie z filmem, memy ze Stilgarem, które już Wam pokazywaliśmy. Okazuje się, że reżyser tegorocznego hitu science fiction nie tylko te memy widział, ale jest też z nich bardzo zadowolony, bo to oznacza, że publiczność zrozumiała jego intencje.

Bardzo mnie cieszy, gdy nazywa się go tragiczną postacią. Dla mnie to najbardziej tragiczna postać z ich wszystkich. Celem dodania humoru do jego postaci było sprawienie, żeby dało się go pokochać, żeby poczuć jego człowieczeństwo. On nie jest tą ascetyczną postacią, on ma wielkie serce. Jednak jego przekonania, jego wiara, jego reakcje przynoszą humor. To jest coś, co uwielbiam w robieniu filmów science fiction, bo mogę o tym rozmawiać bez urażenia kogokolwiek, bo to sztuczna religia. Sam zaprojektowałem większość tych modlitw, więc wiem, że to nieprawdziwe. Stilgar jest dla mnie bardzo zabawny. Cieszę się, że ludzie się śmieją, bo taka była intencja.

Denis Villeneuve skomentował również niesławny już pojemnik na popcorn, który wywoływał w niektórych dwuznaczne skojarzenia i rządził w sieci przez jakiś czas.

Myślałem sobie, że ten pojemnik to szalony pomysł marketingowy. Bardzo się z tego śmiałem. Nie wiem kto go zaprojektował, ale ma w sobie szczyptę geniuszu.

Diuna: Część druga online - gdzie oglądać?

Kilka serwisów ma w Polsce film Diuna: Część druga. Tak prezentują się ceny:

Premiery CANAL+ - 49,99 zł za wypożyczenie na określony czas. Opcja zakupu nie jest dostępna.

iTunes - 49,99 zł za wypożyczenie. 64,99 zł za kupno wersji cyfrowej na własność.

Rakuten - 49,99 zł za wypożyczenie. 69,99 zł za kupno wersji cyfrowej na własność.

Sklep Amazona - 49,99 zł za wypożyczenie. 64,99 zł za kupno wersji cyfrowej na własność.

Player.pl - 40 zł za wypożyczenie na określony czas. Opcja zakupu nie jest dostępna.

Play Now - 49 zł za wypożyczenie na określony czas. Opcja zakupu nie jest dostępna.