Diuna - można już posłuchać całego utworu Hansa Zimmera, który był użyty w zwiastunie

Diuna z okazji zbliżającej się kinowej premiery zaszczyciła nas niedawno zwiastunem, w którym mogliśmy usłyszeć fragment ścieżki dźwiękowej autorstwa Hans Zimmer. Wykorzystany w trailerze utwór trafił do Internetu, więc teraz możemy wysłuchać go w całej okazałości. Kompozycja o tytule Paul's Dream trwa ponad siedem minut i wprowadza nas w klimat filmu. Czy to kolejne dzieło na koncie muzyka?

Hans Zimmer i Christopher Nolan od dłuższego czasu stanowili nierozłączny duet reżysera i kompozytora w Hollywood. Przykładami ich współpracy są między innymi Batman - Początek, Mroczny Rycerz i Incepcja. Muzyk jednak postanowił zrezygnować z udziału w Tenet, przerywając ten ciąg, ponieważ chciał skupić się na Diunie. Z dość prostego powodu. Jakiego?

Powieść Franka Herberta z 1965 roku, na której oparty jest film, była jego ulubioną książką, gdy był nastolatkiem. Kompozytor nigdy nawet nie obejrzał adaptacji Diuny z 1984 roku. Jego podejście będzie więc świeże i oparte na wrażeniach z lektury. Muzyk dodał też, że Christopher Nolan doskonale rozumie, że musiał to zrobić. Poza tym reżyser jest w dobrych rękach jego dobrego przyjaciela Ludwiga Göranssona, który jest świetnym artystą.