Dlaczego Królestwo Planety Małp nie opowiada o synu Cezara? Reżyser wyjaśnia

W kinach lada moment pojawi się Królestwo Planety Małp w reżyserii Wes Balla, które może się pochwalić bardzo pochlebnymi recenzjami od krytyków i nie pozostało jedynie w cieniu popularności i jakości poprzedniej trylogii. Dla wielu fanów poprzednich filmów o małpach, decyzja o przeskoku czasowym o 300 lat naprzód była kontrowersyjna. Wielu spodziewało się, że kolejny film z serii skupi się na synu Cezara, Korneliusie. Tak jednak się nie stało, a o kulisach decyzji opowiedział reżyser projektu, Wes Ball:

Nie byłem tym zainteresowany. Rozumiem, że niektórzy ludzie mogą tego chcieć, ale to bardzo niebezpieczne wody do przemierzania, bo wtedy zawsze będziesz porównany do poprzednich filmów. Jest na pewno miejsce, by ktoś inny zrobił tę historię. Ale dla nas odpowiednim ruchem było zdystansowanie się od tamtych filmów i rozpoczęcie na świeżo, ale z mocnymi fundamentami. To wydawało nam się dobre.

Reżyser wspomniał nawet o swojej rezerwie odnośnie robienia Królestwa Planety Małp, która była podyktowana tym, jak bardzo poprzednie produkcje są uwielbiane przez fanów:

Poprzednia trylogia filmów o Cezarze jest uwielbiana i jesteśmy jej wielkimi fanami. Miała idealne zwieńczenie i układ - początek, rozwinięcie i zakończenie. To świetna liczba. Nigdy nie chcesz być czwórką. I kiedy wpadliśmy na to, że nie chcemy być numerem cztery, lampka się sama zaświeciła nad głową. Doszliśmy do tego, że jest w tym potencjał na to, co możemy zrobić z dziedzictwem Cezara, przeskokiem czasowym. Mamy możliwość ponownego odkrycia świata oczami Noa. Mam nadzieję, że film będzie stać na własnych nogach pośród innych produkcji o małpach - było ich już dziesięć. Mam nadzieję, że jesteśmy godni bycia nowym rozdziałem w tej historii.

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Za scenariusz odpowiada Josh Friedman. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 10 maja 2024 roku.