Królestwo Planety Małp z pierwszymi recenzjami. Wysoki poziom serii został utrzymany?

W najbliższy piątek do kin wejdzie Królestwo Planety Małp, a przed wybraniem się na seans, możemy przeczytać pierwsze recenzje filmu. Produkcja jak na razie może pochwalić się 86% pozytywnych ocen z 49 opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Z kolei średnia ocena wynosi 7,3/10, więc wyniki podobne są do tego z Genezy Planety Małp z 2011 roku. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z udanym początkiem nowej trylogii, która zadowoli nie tylko fanów serii.

Z opinii krytyków dowiadujemy się, że Królestwo Planety Małp jest filmem imponującym wizualnie, gdzie efekty specjalne małp potrafią zachwycić. Podoba się także podejście skupione przede wszystkim na dramacie i rozwoju bohaterów, niż samej akcji, której jest niewiele i w większej ilości pojawia się dopiero pod koniec seansu. Niektórzy jednak narzekają, że film nie jest tak głęboki jak dwie poprzednie części, a brak akcji wcale nie pomaga.

Królestwo Planety Małp – pierwsze recenzje

Screen Daily

Ta porywająca przygoda oferuje znakomite efekty specjalne i doskonałą główną rolę Owena Teague’a w roli nieśmiałej małpy, która musi uratować swój klan ze szponów wojowniczego plemienia.

Screen Rant

Królestwo Planety Małp to porywającym przygodowym akcyjniakiem osadzonym w ruinach ludzkiego świata – ślady przeszłości są widoczne, ale to jest przede wszystkim historia Noi.

The Hollywod Reporter

Inteligentny scenariusz Josha Friedmana czerpie inspirację z niedawnych poprzedników, odzwierciedlając politykę tamtych czasów. Ale film sprawdza się równie dobrze jako popcornowa rozrywka, wypełniając swoje dwie i pół godziny emocjami wywołującymi dreszcze, ale także dając wystarczającą przestrzeń do wytchnienia, aby zbudować głębię postaci i historii.

IGN

Królestwo Planety Małp nie jest tak skomplikowany emocjonalnie jak Ewolucja planety małp czy Wojna o planetę małp, nie próbując wywoływać aż takiego napięcia, jak to robią te filmy. Ale gdy wkracza w nową erę, wciąż zaskakuje solidnymi podstawami.

Variety

Chociaż film jest za długi, bardziej cieszyłem się, że nie pogrążyłem się w jego stosunkowo staromodnej dramatycznej powściągliwości.

Collider

Bada przeszłość, tworząc nową przyszłość, rozpoczynając od nowego spojrzenia na serial, a kończąc na trudnym, ale obiecującym początku.

The Guardian

Film staje się dość pogmatwany i niedorzeczny pod koniec, ale właśnie dopiero wtedy pojawiają się doskonale sekwencje akcji, a twarze małp w CGI są bardzo dobre. Ta franczyza radziła sobie o wiele lepiej od innych, a teraz powinna ewoluować w coś nowego.

Total Film

Dostarcza sporo rozrywki, ale staje się nieistotnym filmem. Królestwo Planety Małp oferuje spektakl i dreszczyk emocji, ale brakuje mu ambicji, mądrości i powagi swoich bezpośrednich poprzedników.

Empire

Jest mniej akcji w porównaniu z poprzednią trylogią i nieuchronnie bardziej koncentruje się na małpach, ale jest to obiecujący początek najnowszej serii. Te małpy nadal są silne razem.

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 10 maja 2024 roku.