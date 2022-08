Dobre filmy, które były klapami finansowymi w kinach. Widzowie ich nie docenili

fot. materiały prasowe

Czasem gwiazdorska obsada, znakomity scenariusz, świetna produkcja czy znany reżyser nie są gwarancją na finansowy sukces filmu. Bolesna porażka w box office często wiąże się z zaniedbaniem promocji przez wytwórnię, wyznaczeniem złej daty premiery, ponieważ film musi konkurować z wyczekiwanymi blockbusterami lub zniechęcającymi do seansu mieszanymi recenzjami krytyków. Dopiero po jakimś czasie niektóre produkcje zyskiwały uznanie recenzentów i widzów, stając się nawet kultowymi pozycjami.

Najbardziej spektakularnym przykładem filmu, który okazał się klapą finansową są Skazani na Shawshank. To produkcja, która została doceniona dopiero po otrzymaniu 7 nominacji do Oscara, nie zdobywając żadnej statuetki. A teraz znajduje się na pierwszym miejscu rankingu najlepszych filmów na IMDb. Nawet najsłynniejsze gwiazdy dużego ekranu czasem nie potrafiły przyciągnąć widzów do kin, mimo że ich produkcje były dobrze oceniane. Do takich aktorów, których filmy nie raz poniosły klęskę finansową, można zaliczyć Brada Pitta, Joaquina Phoenixa czy Michaela Fassbendera.

Sporządziliśmy zestawienie filmów, które mimo że są bardzo dobre albo osiągnęły status kultowych, okazały się klapami finansowymi, zaliczając słaby wynik w box office. Warto wiedzieć, że film aby wyjść "na zero", czyli żeby nie przyniósł strat, musi zarobić przynajmniej 2 razy więcej niż wynosił budżet produkcji. Ale to też nie jest regułą, ponieważ często nie wlicza się do budżetu kosztów marketingu i promocji oraz innych wydatków.

Sprawdźcie, które filmy przyniosły straty finansowe, mimo że są uważane za bardzo dobre lub nawet genialne.

Dobre filmy, które okazały się klapą finansową

Big Lebowski – budżet: 15 mln $; box office US: 18 mln $ (łącznie 46,7 mln $)