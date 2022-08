Filmy, które stały się kasowym hitem, ale zostały zapomniane. Znacie te tytuły?

fot. materiały prasowe

Zazwyczaj, gdy film cieszy się w kinach dużą popularnością, co przekłada się na sukces w box office, jego historia na długo zapada w pamięć. Widzowie często takie produkcje polecają znajomym, cytują wypowiedzi lub wracają do ulubionych scen. Nierzadko oglądają te filmy po raz kolejny, aby znowu przeżyć podobne emocje, co w sali kinowej albo dostrzec nowe szczegóły, które umknęły przy wcześniejszym seansie.

Bywa też i tak, gdy filmy, mimo zarobienia wielu milionów dolarów i osiągnięciu szczytu listy box office popadają w zapomnienie. Nikt już o nich nie rozmawia, a nawet trudno jest sobie przypomnieć fabułę czy aktorów, którzy grali w danej produkcji. Czasem aż dziwi, że dany tytuł stał się kasowy hitem, podczas gdy w 2022 roku mało kto o nim pamięta.

Sprawdźcie nasze zestawienie filmów, które mimo osiągniętego sukcesu w box office, zostały zapomniane.

Zapomniane kasowe hity

Beowulf (2007) - 196,4 mln dolarów