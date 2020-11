Doctor Strange 2 - Elizabeth Olsen już zaczęła zdjęcia do filmu?

fot. Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jeden z szykowanych projektów Kinowego Uniwersum Marvela. W filmie mamy zobaczyć Scarlet Witch graną przez Elizabeth Olsen. Aktorka miała pojawić się na planie filmu w okolicach Bożego Narodzenia, jednak jak się okazuje już zaczęła pracę nad projektem. Olsen udała się na zdjęcia do filmu do Londynu bardzo krótko po zakończeniu swojego udziału w serialu WandaVision dla platformy Disney+. Warto zaznaczyć, że fabuła widowiska o Strange'u ma łączyć się z tą produkcją.

fot. Marvel

Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. Obraz ma nawiązywać do gatunku horroru i powróci w nim znany z poprzedniej części Mordo. Według wcześniejszych pogłosek w produkcji tytułowy bohater miałby podróżować po różnych wymiarach, po tym, jak moce wspomnianej Scarlet Witch wymkną się spod kontroli. W alternatywnych rzeczywistościach Strange ma spotkać inne wersje postaci z MCU. W roli głównej powraca oczywiście Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w 2022 roku.