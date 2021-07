Doctor Who - wielkie zmiany. Twórca i główna aktorka odchodzą z serialu

fot. BBC

Doctor Who szykuje wielkie zmiany dla widzów. BBC potwierdziło, że z serialu odchodzi nie tylko showrunner Chris Chibnall, ale także aktorka Jodie Whittaker. Byli w projekcie od 2017 roku, za to mają opuścić franczyzę w przyszłym. Zanim to zrobią, wezmą udział w 13 sezonie serialu i trzech pełnometrażowych produkcjach specjalnych w 2022 roku, które będą końcem Trzynastego Doktora.

Jodie Whittaker zostanie zapamiętana jako pierwsza kobieta, która zagrała główną rolę w ikonicznej serii, przynosząc na ekran ciepło i humor. Jej odejście było już spekulowane od jakiegoś czasu i w podobny sposób serial opuścili poprzednicy aktorki, którzy także po ukończeniu trzech sezonów zaangażowali się w inne projekty. Wśród nich byli na przykład David Tennant i Matt Smith.

fot BBC

Chibnall skomentował sytuację:

Na początku tej jedynej w swoim rodzaju przygody zawarliśmy z Jodie pakt: trzy sezony i koniec. Teraz, gdy nasz czas dobiegł końca, oddajemy klucze do Tardis. Wspaniały i kultowy Doktor Jodie przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.