Doctor Who - Christopher Eccleston powraca do uniwersum po piętnastu latach. Dziewiąty Doktor bohaterem słuchowiska

Christopher Eccleston wcielał się w Dziewiątego Doktora w pierwszej serii soft-rebootu serialu Doktor Who w 2005 roku. Aktor zrezygnował z roli po zaledwie 13. odcinkach, tłumacząc to różnicami kreatywnymi i niemożnością osiągnięcia kompromisu. Teraz, po latach, aktor powróci do kultowej postaci w nowej serii audio, która ma zostać wydana w czterech częściach między majem 2021 a lutym 2022. Czy powrót Ecclestona w słuchowisku może oznaczać, że jest szansa na jego powrót w jakimś crossoverze na ekranie? Tego jeszcze nie wiemy, jednak wielu fanów cieszy się, że Eccleston nie skreślił swojego związku z uniwersum ostatecznie. Poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcie, na którym aktor trzyma scenariusz do The Ninth Doctor Adventures.

https://twitter.com/bigfinish/status/1338519205528932355