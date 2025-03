Sequel do Coco zapowiedziany na 2029 rok. Powrócą reżyserowie pierwszej części

fot. © 2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Disney i Pixar powracają do Krainy Zmarłych w filmie Coco 2, który ma trafić do kin w 2029 roku. CEO Disneya, Bob Iger, ogłosił sequel podczas corocznego spotkania akcjonariuszy firmy. Reżyser pierwszej części, Lee Unkrich, wróci razem z Adrianem Moliną. Producentem będzie Mark Nielsen, weteran Pixara, znany z Toy Story 4 i Inside Out 2.

Pierwszy film z 2017 roku okazał się ogromnym sukcesem zarówno krytycznym, jak i komercyjnym, zdobywając dwa Oscary i zarabiając ponad 800 milionów dolarów na całym świecie. Historia opowiada o 12-letnim Miguelu, który marzy o byciu muzykiem, mimo rodzinnego zakazu śpiewania i tańczenia, który ma swoje korzenie w wielopokoleniowej tradycji. Podczas meksykańskiego święta Dia de Los Muertos wyrusza do Krainy Zmarłych, by odkryć prawdziwą historię swoich przodków. Coco zdobyło Oscary za najlepszy pełnometrażowy film animowany oraz za oryginalną piosenkę „Remember Me,” która poruszyła serca widzów.

