Doktor Strange 2 wprowadzi Illuminati? Możliwe pojawienie się Namora i Profesora X

Doctor Strange in the Multiverse of Madness może okazać się - zgodnie z tytułem - jedną z bardziej szalonych produkcji należących do Kinowego Uniwersum Marvela. Na razie nie mamy żadnych oficjalnych doniesień na temat fabuły, ale kolejne pojawiające się plotki, mogą rozbudzić apetyt fanów.

Giant Freakin Robot donosi, że sequel Doktora Strange'a ma wprowadzić do MCU Illuminati. Informację należy traktować z przymrużeniem oka, ale to samo źródło informowało o udziale Dona Cheadle'a w serialu The Falcon and the Winter Soldier, co ostatecznie znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistości.

Grupa Illuminati została przedstawiona w komiksach 2005 roku. Składa się ona z kluczowych członków Avengers, którzy połączyli siły, by współpracować w sekrecie. W komiksowym składzie byli m.in. Iron Man, Doktor Strange, Black Bolt, Namor, Pan Fantastyczny (Reed Richards z Fantastycznej Czwórki) oraz Profesor X z X-Men. Widzimy zatem, że wielu postaci z tej drużyny jeszcze nie wprowadzono do MCU, ale uczynić może to właśnie film wyreżyserowany przez Sama Raimiego.

W głównej roli powróci Benedict Cumberbatch. W obsadzie są także Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez oraz Elizabeth Olsen.

Film trafi do kin 25 marca 2022 roku.