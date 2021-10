Doktor Strange 2 - wyciek grafiki ujawnia zaskakujące postacie. Kiedy zwiastun filmu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Niewiele wiadomo o filmie Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa, ponieważ szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Tytuł wskazuje, że akcja będzie się koncentrować wokół multiwersum. Produkcja ma być wielkim widowiskiem, w którym pojawi się wiele gościnnych występów. Nowy wyciek może potwierdzać jeden z nich. W sieci pojawiła się grafika koncepcyjnego szkicu z filmu, która jeśli nie okaże się fałszywa może stanowić duży spojler fabuły.

Kilka dni temu serwis The Direct przekazał informację, że w filmie pojawią się maszyny kontrolowane przez Ultrona. Zdjęcie, które pojawiło się w sieci zdaje się to potwierdzać. Maszyny trzymają skutego kajdankami Doktora Strange'a, który nie ma na sobie swojej magicznej Peleryny Lewitacji. Co więcej na grafice oprócz tych postaci znajduje się też profesor Xavier siedzący w swoim specjalnym fotelu. Prawdopodobnie u jego boku stoi Mordo. Możliwe jest, że w jakiś sposób ukazana scena jest powiązana z jednym z odcinków What If... ?, gdzie też pojawiły się maszyny Ultrona.

Od jakiegoś czasu krążą plotki, że w Doktorze Strange'u 2 ma się pojawić Profesor X, czyli Charles Xavier. Według tego tweeta ma powrócić do roli Patrick Stewart, a nie James McAvoy, który wcielał się w tego bohatera w najnowszych odsłonach X-Menów. Przypomnijmy, że w Mordo w pierwszej części Doktora Strange'a wcielał się Chiwetel Ejiofor.

Na wiele pytań dotyczących nadchodzącego widowiska może odpowiedzieć jego zwiastun. Według Daniela Richtmana, który zajmuje się zbieraniem informacji (często okazującymi się prawdą), trailer drugiej odsłony Dokotra Strange'a ma pojawić się w grudniu 2021 roku.

W obsadzie widowiska są: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez-Deines i Rachel McAdams. Za reżyserię odpowiada Sam Raimi.

Doctor Strange 2 - światowa premiera filmu w kinach 23 marca 2022 roku.