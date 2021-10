Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - antagonista z Czasu Ultrona pojawi się w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

marvel

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa zapowiada się na ogromne widowisko porównywalne z Avengers: Koniec gry. Chociaż brakuje oficjalnych doniesień na temat produkcji, to jednak taki obraz kreują ciągle pojawiające się pogłoski. Nowa informacja pochodzi od The Direct, według których w filmie pojawią się maszyny kontrolowane przez Ultrona.

Stephen Strange i Scarlet Witch mają podobno zawitać do różnych alternatywnych rzeczywistości, spotykając na swojej drodze między innymi Captain Carter oraz złego Doktora Strange'a, których widzieliśmy w animacji What If... ?. To zapewne jednak nie wszystko, bo pojawić mają się także boty kontrolowane przez Ultrona z innego uniwersum. Czy ma to związek z głównym antagonistą wspomnianego serialu animowanego? Nie wiemy więc, jak dużą rolę odegrają. Informacje należy traktować jako plotki.

Fot. Marvel

W obsadzie widowiska są: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez-Deines i Rachel McAdams. Za reżyserię odpowiada Sam Raimi.

Premiera 23 marca 2022 roku.