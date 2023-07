Doktor Strange - Guillermo del Toro i Neil Gaiman chcieli zrobić film w MCU. Jaki mieli pomysł?

Marvel

Reklama

Neil Gaiman, który odniósł ogromny sukces dzięki opartemu na komiksie Sandmanowi, w nowym wywiadzie potwierdził plotkę, która krążyła w mediach od lat. Chciał zrobić film o Doktorze Strange'u z komiksów Marvela. Spotkał się nawet z Kevinem Feigem, któremu przedstawił swoją wizję. Do współpracy zaprosił znanego reżysera. Okazuje się, że był nim Guillermo del Toro.

Doktor Strange od Gaimana i del Toro

Neil Gaiman rozmawiał o Doktorze Strange'u z Kevinem Feigem (szefem MCU i Marvel Studios) w 2007 roku – jeszcze przed rozpoczęciem uniwersum, które w 2008 roku z przytupem otworzył Iron Man. Stephen Strange miał być zmęczonym życiem mężczyzną, który mieszka w Greenwich Village i mimo upływu wielu lat w ogóle się starzeje.

- Razem z Kevinem rozmawialiśmy o różnych projektach. Żałuję, że do jednego z nich nie doszło, ale zrobili to lepiej pod względem komercyjnym. Pamiętam, jak w 2007 roku rozmawiałem z nim o Doktorze Strange'u. Potem rozmawiałem o tym z Guillermem del Toro, z którym wymyśliliśmy sporo pomysłów na to, jak pokazać Doktora Strange'a.

Kevin Feige powiedział, że nie są zainteresowani, bo chcieli skupić się na określonej grupie podstawowych postaci, a Doktor Strange był planowany na lata później. Ostatecznie film wypuszczono w 2016 roku, więc prawie dekadę po wspomnianej rozmowie.

- Mieliśmy sporo fajnych pomysłów. Mój ulubiony to pokazanie Doktora Strange'a jako alkoholika i lekarza, któremu zabrano prawo do wykonywania zawodu. Miało go to spotkać w latach 20. Szkolenie na największego czarodzieja przeszedłby pod koniec lat 20. lub na początku lat 30. Mieszkałby w Greenwich Village przez 90 lat i wciąż wygląda tak samo. Nikt jednak by tego nie zauważył. Podobał nam się pomysł pokazania go jako kogoś wyjętego z czasu. Poza tym szliśmy w kierunku inspiracji pracami Steve'a Ditko, bo są najlepsze.

Przypomnijmy, że Guillermo del Toro był związany jeszcze z innym projektem Marvela. W 2010 roku miał stworzyć serial o Hulku dla amerykańskiej telewizji ABC. Produkcja została jednak skasowana na etapie rozwoju.