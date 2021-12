Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - zwiastun wyciekł do sieci. Tego złoczyńcy nikt się nie spodziewał

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pierwszy zwiastun filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa będzie można obejrzeć w kinach wraz z filmem Spider-Man: Bez drogi do domu. Teaser będzie pokazywany jako pierwsza scena po napisach i trwa on 2 minuty. Nie wiadomo jednak, kiedy oficjalnie trafi do sieci. Jednak film miał już pokazy w Azji i właśnie z nich do sieci trafiło nagranie z kina. Jakość obrazu pozwala dostrzec wszystko, co się dzieje na ekranie, ale miejcie na uwadzę, że nadal jest to nagrywane telefonem.

Doktor Strange 2 - wyciek teasera

Marvel Studios oraz Sony Pictures usuwają teaser z sieci. Poniżej wklejamy dwa źródłą wideo, ale miejcie na uwadzę, że w każdej chwili mogą one zniknąć. Będziemy starać się aktualizować na bieżąco, gdy to już nastąpi. Gdy już raz coś trafia do sieci, rozprzestrzenia się to z gigantyczną prędkością.

Miejcie na uwadzę, że zwiastun porusza kwestię skutków wydarzeń z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Nie jest to jednak tak duży spoiler, by domyślić się, że kwestia multiwersum rozpoczęta w tamtym filmie będzie mieć swoje konsekwencje w tym filmie.

Teaser pokazuje też ważne powiązania z What If i nie tylko poprzez zapowiedzianego Shuma Goratha, czyli wielkiego demona z mackami, z którym Strange walczy, ale przez.. złego Doktora Strange'a, który pojawia się w ostatniej scenie.

Doktor Strange 2 - wyciek fabuły

11 listopada 2021 roku prezentowaliśmy wyciek fabuły z reddita. Wówczas nie wiedzieliśmy, czy jest prawdziwy, ale teaser potwierdza część poruszanych tam wątków. Jeśli nie czytaliście, możecie to nadrobić. SPOILERY! Nie wszystko jednak było w tym wycieku, więc teaser ma niespodzianki.

Głównym czarnym charakterem nie jest demon Shuma Gorath, a... Wanda Maximoff aka Scarlet Witch. Ma to ścisły związek z wydarzeniami z serialu WandaVision. Czytamy, że Darkhold, który jest czytany przez Wandę w scenie po napisach ostatniego odcinka serialu, skorumpował jej umysł. W wyniku tego jest przekonana, że jej dzieci są w niebezpieczeństwie gdzieś w multiversum. Na obecną chwilę może jedynie do nich dostrzec poprzez projekcję astralną, ale aby ich uratować musi przenieść się tam fizycznie. Dlatego też celem Wandy staje się American Chavez, nowa superbohaterka MCU, której mocą jest swobodne podróżowanie pomiędzy równoległymi światami.

Doktor Strange 2 - premiera w 2022 roku tylko w kinach.

