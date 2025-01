Oryginalna śmierć Olafa w Krainie Lodu 2 straumatyzowała dzieci. "Płakały, szlochały i krzyczały"

Disney

Reklama

Kraina lodu 2 znajduje się na 14. miejscu z pierwszej piętnastki najlepiej zarabiających filmów w historii. Historia o Elsie i jej przyjaciołach to jedna z najpopularniejszych obecnie serii Disneya, która jest kochana przez dzieci. Okazuje się jednak, że oryginalna wersja dwójki mogłaby to drastycznie zmienić.

Oryginalna śmierć Olafa w Krainie Lodu 2 straumatyzowała dzieci

Josh Gad napisał w swoim memuarze o oryginalnym pomyśle na Krainę Lodu 2. W niej to Olaf roztapia się w ramionach Anny i zostaje rozniesiony przez wiatr, by potem wrócić do życia za sprawą Elsy. Była to bardzo smutna i poruszająca scena, ale nie drastyczna i traumatyczna dla dzieci. Oryginalnie za to była właśnie taka.

Jennifer Lee [reżyserka i scenarzystka Krainy Lodu 2] i ja zaczęliśmy nagrywać dialog i nie potrafiłem przez niego przebrnąć bez szlochania. Pierwsze sesje nagraniowe były naprawdę brutalne i czułem, że robimy coś bolesnego.

Pierwsze pokazy testowe były dobre, ale film głównie podobał się dorosłym. Dzieci były po nim "bardzo, ale to bardzo smutne i zmieszane." Scenariusz ulegał zmianie, a Josh Gad przywołał, że pierwsza scena, którą nagrał do Krainy Lodu 2, to właśnie scena śmierci Olafa. W oryginalnej wersji scenariusza Olaf był przestraszony tym, co się z nim działo i że się rozpływał. Kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Ówczesny CEO Disneya, Bob Iger, zareagował na to następującymi słowami:

Olaf to dziecko. Nie możecie zabić przerażonego dziecka, bo dzieci oglądające te filmy widzą w nim samych siebie.

Iger okazał się mieć rację, ponieważ testy filmu z oryginalnym scenariuszem były tramautyczne.

Jednym z głównych problemów było to, że śmierć Olafa wywoływała chaos wśród dzieci. Z tego, co wiem, to podczas pokazów testowych płakały, szlochały i krzyczały, w pełni straumatyzowane tonem i przebiegiem tej sceny. - przypomina Gad. - Po zakończeniu nie było choćby jednej suchej pary oczu w pokoju. Pamiętam, że dostałem połączenie FaceTime od żony, a kiedy zobaczyła moje spuchnięte, czerwone oczy, to zapytała: "Jezus. Co ty tam robisz?"

Remedium na problemy okazała się zmiana wydźwięku sceny. W ostatecznej wersji, która trafiła do kin, Olaf był spokojny i pocieszał Annę, w pełni pogodzony ze swoim losem, a później i tak wrócił do życia.

Ranking filmów animowanych Disneya