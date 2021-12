Spider-Man: Bez drogi do domu - recenzje w sieci. Takiego wyniku nie miał żaden film MCU

fot. materiały prasowe

13 grudnia 2021 roku odbyła się uroczysta premiera filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, na której dziennikarze po raz pierwszy mogli obejrzeć cały film. Na chwilę pisania newsa opublikowano 29 recenzji i wszystkie są pozytywne, co daje 100% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 8.2/10.

Na obecną chwilę dziennikarzom udaje się nie spoilerować. Najczęstszy argument, jaki pojawia się w recenzjach to najlepszy aktorski film w historii o Spider-Manie i zarazem jeden z najlepszych filmów MCU. Według wielu przewyższa on najbardziej optymistyczne oczekiwania i pomimo wycieków film ma ogrom niesamowitych niespodzianek. Recenzenci są zaskoczeni, jak bardzo emocjonalny jest to film i jak po wszystkim pozostawia ze złamanym sercem. Nie brak jednak humoru, który jest wyważony i w odpowiednich momentach, ale gdy ma być poważnie i z sercem, twórcy nie boją się poruszać emocje widzów.

Najwyraźniej reżyser Jon Watts wyrobił się wraz z trzecim filmem o Pajączku, bo w odróżnieniu od poprzednich, tutaj krytycy nie szczędzą pochwały. Idealnie prowadzi historię w równowadze pomiędzy dramatem, humorem, akcją i elementami tak emocjonalnymi i pełnymi nostalgii, że mogą poruszyć co wrażliwszych widzów.

Tom Holland w końcu stał się w 100% takim Spider-Manem jak w komiksach. Dla wielu jego praca w tym filmie, obrazująca dojrzewanie Petera Parkera sprawia, że jest to najlepsze przedstawienie Pajączka na ekranie, o jakim fani tej postaci mogli marzyć. Jest pełny serca, bogaty tematycznie, dający widzom to, czego oczekują, a może nawet nawet do końca tego nie wiedzieli. Z innych postaci w bezspoilerowych recenzjach chwalą Willema Defoe jako Zielonego Goblina, który znów pokazuje, jak świetnym jest czarnym charakterem.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Tematycznie film jest mroczniejszy, niż krytycy oczekiwali. Z jednej strony mamy argumenty pokazujące, że jest tutaj równowaga pomiędzy filmem z epickim rozmachem, który sprawia wrażenie wydarzenia na poziomie Avengers: Koniec gry, z drugiej strony niektórzy krytykują ten fakt, że nie udaje się sprawnie przechodzić pomiędzy obydwoma warstwami. Większość jednak podkreśla, że w tym wielkim wydarzeniu cały czas skupienie jest na Peterze. Czytamy również, że pomimo gigantycznej skali tej opowieści, twórcom udaje się na pierwszym planie pokazywać ludzkie emocje i ważne relacje postaci.

Dodają jednak, że w tej historii stawka jest odczuwalna i naprawdę wysoka. Nazywają Spider-Man: Bez drogi do domu listem miłosnym do 20 lat ekranowej historii Pajączka. Wiele w tym nostalgii i dobrze prowadzonego fanserwisu, czyli określonych decyzji fabularnych lub formalnych, na które fani czekają i chcieliby dostać. Choć pada argument, że to trochę zgrzyta, to jednak docelowo spełnia zamierzone cele i daje okreśłone efekty. Jednocześnie kilku dziennikarzy uważa, że w aspekcie fanserwisu i nostalgii jest tego zbyt dużo i twórcy używają tego zbyt często. Z reguły dziennikarze chwalą multiwersum, czyli alternatywne światy równoległe jako mocne i dobrze wykorzystane narzędzie opowiadania historii. Jedynie niesławna Grace Randolph uważa, że multiwersum to najsłabszy element tego filmu. Pada argument, że przez to jest tutaj zbyt dużo postaci.

Recenzenci zwracają uwagę, że pierwszy akt trochę zgrzyta jako forma ekspozycji, ale kolejne dwa nadrabiają z nawiązką i sprawiają, że wszelkie niedociągnięcia przestają mieć znaczenie.

Czytamy, że Spider-Man: Bez drogi do domu kończy się tak, że kieruje serię przygód Pajączka w bardzo ekscytującym kierunku. Większość recenzentów uważa, że żaden fan Spider-Mana nie wyjdzie rozczarowany z tej szalonej jazdy bez trzymanki. Obiecują najbardziej ekscytujące momenty, jakich nie oczekiwaliśmy w komiksach filmach, które zapewnia opad szczęki z wrażenia.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach 17 grudnia 2021 roku.

