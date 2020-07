Doktor Strange z komiksów zatwierdził... Benedicta Cumberbatcha w swojej roli

Marvel/cbr.com

Wszyscy fani MCU nie wyobrażają sobie, aby ktokolwiek inny niż Benedict Cumberbatch pojawił się w roli Doktora Strange'a w Kinowym Uniwersum Marvela - wygląda na to, że aprobatę dla takiego obrotu spraw wyraża również sam komiksowy Najwyższy Mag. Właściwie zrobił to już w 2016 roku, zaraz po angażu brytyjskiego aktora.

W zeszycie The Unbelievable Gwenpool #3 tytułowa bohaterka, osobliwe połączenie Gwen Stacy i Deadpoola, została przetransportowana do innego uniwersum. Szukając z niego drogi ucieczki, koniec końców spotkała ona właśnie Doktora Strange'a. Heros postanowił przenieść siebie i Gwen do wymiaru rozciągniętego "pomiędzy atomami rzeczywistości".

Nieco później Najwyższy Mag pokazał bohaterce wizję świata, w której bohaterowie Marvela istnieją wyłącznie w popkulturze. Dostrzegając na jednym z kin napis reklamujący film Doktor Strange, czarodziej postanowił skomentować obsadzenie Cumberbatcha w swojej roli:

The Unbelievable Gwenpool #3 - plansze

Warto też przypomnieć, że w 2004 roku w zeszycie Cable and Deadpool #2 Pyskaty Najemnik stwierdził, że wygląda jak... skrzyżowanie Ryana Reynoldsa z shar pei. O tej wzmiance po latach przypomniał sam Reynolds, pół żartem, pół serio wyjawiając, że zainspirowała go do starania się o rolę ekranowego Deadpoola.