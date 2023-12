Doktor Who - zwiastun odcinka świątecznego. Nowy tytułowy bohater w akcji

fot. materiały prasowe

Reklama

Odcinek świąteczny serialu Doktor Who będzie zarazem pierwszym pełnym występem nowego odtwórcy tytułowego bohatera. Jak zostanie przyjęty Ncuti Gatwa w roli Doktora? W trzecim odcinku specjalnym mogliśmy zobaczyć jego debiut, który został oceniony dobrze, ale nie miał on zbyt dużo czasu, by dać się poznać widzom. W święta Bożego Narodzenia w 2023 roku to się zmieni.

Doktor Who - zwiastun odcinka świątecznego

Odcinek nosi tytuł The Church on Ruby Road. W nim też poznamy Ruby Sunday, czyli nową towarzyszkę 15. Doktora, w którą wciela się Ruby Gibson.

W poniższym wideo możemy zobaczyć nowy gadżet Doktora. Tak będzie wyglądać nowy "śrubokręt":

Zdjęcia pokazują go w pełnej okazałości.

Doktor Who - świąteczny odcinek specjalny 2023

Doktor Who - opis fabuły odcinka

Z opisu wynika, że fabuła odcinka będzie głównie związana z Ruby i jej poznaniem. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Doktor zmierzy się z powietrznymi piratami, którzy są gremlinami.

Niewiele wiadomo o Ruby Sunday, która została porzucona w Wigilię jako niemowlę. Teraz, mieszkając ze swoją mamą Carlą i babcią Cherry, jej świat zostaje wywrócony do góry nogami po spotkaniu Doktora, a oboje udają się na pierwszą wspólną przygodę.

Doktor Who - zdjęcia ze świątecznego odcinka specjalnego

Doktor Who

W obsadzie pojawia się również Michelle Greenidge w roli matki Ruby, Carly oraz Angela Wynter jako jej babcia, Cherry. Anita Dobson zagra Mrs. Flood a Davina McCall wcieli się w samą siebie.

Doktor Who - premiera odcinka w Polsce już 25 grudnia na Disney+.