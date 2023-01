Doktor Who - budżet większy dzięki Disney+? Twórca komentuje

fot. BBC

Nowe odcinki Doktora Who będą ekskluzywnie dystrybuowane w platformie streamingowej Disney+. Na mocy tej umowy serial będzie mieć też znacznie większy budżet niż poprzednie sezony. Odniósł się do tych spekulacji twórca i showrunner nadchodzącej serii Russell T. Davies.

Doktor Who - budżet

Według plotek mówiło się, że budżet nowego sezonu będzie wynosić 10 mln funtów (jakieś 12 mln dolarów) na odcinek. To kwota, która wzniosłaby Doktora Who na poziom najdroższych seriali. Jednak wr rozmowie z Doctor Who Magazine showrunner mówi, że ta kwota nie jest zgodna z prawdą

- Ta kwota jest wyolbrzymiona. Jeśli mielibyśmy taki budżet na odcinek, rozmawiałbym z wami z bazy na Księżycu. Nasz budżet nie jest aż tak duży i martwię się, że ta informacja stworzy złe oczekiwania. Pomimo tego mogę powiedzieć, że mamy dobry budżet i jesteśmy zadowoleni z tego, jak go wykorzystujemy.

Doktor Who 2023 - odcinki specjalne

14. sezon Doktora Who z Ncutim Gatwą w tytułowej roli Doktora pojawi się w 2024 roku. Będzie on składać się z ośmiu odcinków i świątecznego odcinka specjalnego. Natomiast w 2023 roku zobaczymy trzy odcinki specjalne celebrujące 60 rocznicę serialu.