Doktor Who - Dalekowie wkraczają do akcji. Zwiastun animowanego serialu

Animowany serial Daleks! ukaże się 12 listopada. Całość będzie składać się z pięciu 10-minutowych odcinków osadzonych w świecie serialu Doktor Who. W obsadzie głosowej są między innymi Nicholas Briggs, Joe Sugg, Anjli Mohindra oraz Ayesha Antoine.

Serial skupi się na rasie Daleków, która musi stanąć do walki ze straszliwą siłą. Dalekowie, najbardziej przerażająca rasa we wszechświecie, w końcu spotka godnego przeciwnika, gdy zaatakuje Archive of Islos. Wkrótce ich rodzima planeta zostanie zaatakowana. Czy uda im się pokonać przeciwnika i odzyskać swój dom? Za scenariusz serialu odpowiedzialny jest James Goss. Animację przygotowało Studio Liddell. Za produkcję odpowiada BBC Studios. Zobaczcie zwiastun: