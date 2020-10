Doktor Who - Jodie Whittaker o serialu i powrocie na plan 13. sezonu

Źódło: BBC AMErica

W związku z pandemią koronawirusa, panele na New York Comic Con 2020 odbywają się online. Jeden z nich poświęcono serialowi Doktor Who. Poprzedni sezon dostarczył fanom szereg niespodzianek i zwrotów akcji, zanim nastąpiła w marcu pandemia koronawirusa. To jednak nie przeszkodziło Jodie Whittaker, odtwórczyni głównej roli do zabrania głosu w sprawie powrotu na plan 13. sezonu.

Whittaker przekonuje, że obsada i ekipa jest gotowa powrócić w każdej chwili, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Z pewnością jesteśmy w gotowości. Wszyscy liczymy na to, że zaczniemy realizować zdjęcia przed końcem 2020 roku.

fot. materiały prasowe

Podczas panelu obecni byli również Mandip Gill oraz Bradley Walsh. Zapowiedzieli pojawienie się w 2020 roku świątecznego odcinka zatytułowanego Revolution of the Daleks. W nim mają powrócić kultowi złoczyńcy, a bohaterowie mają stoczyć walkę z mechanicznymi dronami bez pomocy tytułowej bohaterki.