Doktor Who - zdjęcia z planu z Varadą Sethu. Potwierdzają nową towarzyszkę?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. BBC

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Millie Gibson, która pojawiła się w świątecznym odcinku Doktora Who jako towarzyszka tytułowego bohatera, opuściła serial. Według The Daily Mirror taką decyzję podjął showrunner serialu - Russell T. Davies - po zakończeniu prac nad 1. sezonem (licząc wszystkie odsłony to 14. sezon). BBC oraz Bad Wolf nie skomentowały tego odejścia. Nie podano też konkretnego powodu, dlaczego tak się stało.

Varada Sethu na planie Doktora Who - pierwsze zdjęcia

Wszystko wskazuje na to, że następczynią Gibson jest Varada Sethu, znana m.in. z serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Choć studio ani stacja telewizyjna tego nie potwierdziły to fani mogą zobaczyć aktorkę na pierwszych zakulisowych zdjęciach z planu w towarzystwie 15. doktora - Ncutiego Gatwy. Według doniesień akcja rozgrywa się w Miami w latach 50. Fotografie pochodzą z 2. sezonu (czyli 15. licząc wszystkie odsłony), w którym rola Gibson jako Ruby ma być minimalna i prawdopodobnie sprowadzi się do wprowadzenia postaci Sethu. Ponadto aktorka ma nie pojawić się w tegorocznym odcinku specjalnym. Zobaczcie poniżej zdjęcia i filmik z Sethu.

https://twitter.com/set_dw/status/1749484408304763166

https://twitter.com/set_dw/status/1749528560258203967

https://twitter.com/set_dw/status/1749498905178276040

https://twitter.com/set_dw/status/1749472064774218127

8 nowych odcinków z 14. sezonu Doktora Who zadebiutuje w maju 2024 roku na platformie Disney+.