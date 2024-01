Doktor Who - Millie Gibson opuszcza serial. Kto będzie nową towarzyszką?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. BBC // Twitter Doktor Who

Podobno Doktor Who stracił swoją kompankę. The Daily Mirror dotarło do informacji o opuszczeniu projektu przez Millie Gibson. Jej następczynią ma być Varada Sethu, znana z Andora, prequela Gwiezdnych Wojen.

fot. IMDb

Doktor Who - Millie Gibson nie będzie w serialu?

Według The Daily Mirror, ta decyzja należała do showrunnera serialu - Russella T. Daviesa. Po świątecznym odcinku specjalnym, Gibson nie pojawi się w serialu, który zadebiutuje w maju 2024 roku.

Informator z BBC zachwalał Sethu, twierdząc, że showrunner jest "zachwycony jej talentem".

- Obsada i ekipa serialu już się do niej przekonali. [Davies] jest pewien, że fani również ją pokochają.

BBC oraz Bad Wolf nie udzieliły komentarza w tej sprawie.

Ncuti Gatwa zadebiutował jako 15. doktor w odcinku świątecznym, w którym zmierzył się z goblinami. Właśnie w tym epizodzie widzowie mogli ujrzeć, czego należy spodziewać się po 14. sezonie.

Doktor Who - gdzie oglądać nowe odcinki?

Specjalne odcinki świąteczne, podobnie jak nadchodzący sezon, są udostępniane na platformie Disney+.