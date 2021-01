Dolby Voice wyniesie rozmowy głosowe na wyżyny doskonałości [CES 2021]

Źródło: Dolby

2020 rok upłynął nam pod znakiem masowej pracy zdalnej. Na fali restrykcji pandemicznych wiele korporacji z branży IT odniosło spektakularny sukces, wdrażając bądź popularyzując rozwiązania ułatwiające komunikację przez internet. Do grona tych innowatorów dołącza firma Dolby, która chce poprawić jakość internetowych rozmów za pośrednictwem technologii Dolby Voice.

Z technicznego punktu widzenia Dolby Voice nie jest zbyt dużym novum. Firma ma już na swoim koncie narzędzia Dolby Conference Phone oraz Dolby Voice Room do poprawy jakości wideorozmów, te jednak są skierowane do użytkowników biznesowych. Dolby Voice wyróżnia się jednak na ich tle prostotą użytkowania i większą dostępnością. Po pierwsze nie wymaga korzystania z dodatkowego osprzętu od Dolby, a po drugie trafi do konsumenckich modeli komputerów.

Nowe oprogramowanie ma zagwarantować, że będziemy dobrze słyszalni przez naszych współrozmówców nawet wtedy, kiedy będziemy korzystać z wbudowanych głośników oraz mikrofonu, niezależnie od tego, jak głośno mówimy oraz jak daleko znajdujemy się od mikrofonu. Dolby Voice ma także separować poszczególne głosy, aby ułatwić prowadzenie rozmów, w którym uczestniczy wiele osób. I co najważniejsze – nowa technologia poprawia zarówno jakość połączeń wychodzących, jak i przychodzących. Ponadto jeśli zdecydujemy się wpiąć mikrofon do portu 3,5 mm będziemy mogli skorzystać z redukcji szumów oraz dynamicznej kontroli głośności.

Pierwszymi laptopami, które skorzystają z Dolby Voice, będą dwa laptopy Lenovo: ThinkPad X1 Carbon Gen 9 oraz X1 Yoga Gen 6. W przyszłości narzędzie trafi także do innych urządzeń, ale na razie firma nie zdradza, o jakich sprzętach mowa.