Google Stadia trafi do telewizorów od LG [CES 2021]

Źródło: LG

Firma LG nawiązała współpracę partnerską z Google, na mocy której w drugiej połowie roku telewizory wyposażone w najnowszą wersję systemu operacyjnego webOS będą mogły korzystać z aplikacji Google TV. A wraz z nią klienci otrzymają do dyspozycji pełnoprawną wersję usługi cloud gamingowej Stadia przystosowaną do strumieniowania gier w wysokiej rozdzielczości.

Mariaż usługodawców cloud gamingowych z producentami sprzętów wydaje się najlepszą drogą do upowszechnienia serwisów tego typu. Już w 2015 roku Samsung wdrożył do swoich odbiorników aplikację GameFly, ale ta już w 2018 roku została wycofana z rynku. Powód? Branża nie była gotowa na taką rewolucję. Jednak dziś żyjemy w innej rzeczywistości. Mamy do dyspozycji aż trzy topowe usługi streamingowe, które swoją przystępnością oraz jakością zauważalnie przewyższają to, co oferował samsungowy GameFly. Nic dziwnego, że pomysł sprzed pięciu lat znów wyszedł na światło dzienne.

Tym razem sygnał do rozpoczęcia rewolucji da firma LG. Za kilka miesięcy w sklepie LG Content Store pojawi się aplikacja Google TV natywnie obsługująca Google Stadię. Według zapewnień producenta dostęp do niej otrzymają użytkownicy z tych krajów, w których Stadia jest oficjalnie dostępna. Polska zalicza się do tego grona.

Zapewnienie dostępu do usługi Stadia w telewizorach LG potwierdza nasze dążenie do zaspokajania potrzeb klientów, ponieważ funkcje gamingowe stają się coraz ważniejsze dla użytkowników telewizorów LG. Usługa Stadia zmienia sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do ulubionych gier, natomiast my zapewniając kompatybilność systemu webOS z wyprzedzeniem przygotowujemy się na jej rozwój – powiedział Lee Sang-woo, starszy wiceprezes ds. strategii biznesowej w dziale Home Entertainment firmy LG Electronics.

Dostęp do podstawowej odsłony Stadii będzie darmowy, ale aby w pełni wykorzystać potencjał platformy na telewizorach od LG, warto wykupić abonament Stadia Pro. To w jego ramach otrzymamy możliwość odpalenia zakupionych gier w 4K z 5.1-kanałowym dźwiękiem. Aby rozpocząć przygodę z takimi tytułami jak Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla czy Watch Dogs: Legion, konieczne będzie skorzystanie z kontrolera Stadia, o czym przedstawiciele LG poinformowali w swoim komunikacie prasowym. To z kolei oznacza, że za kilka miesięcy sprzęt ten trafi do oficjalnej dystrybucji na terenie Polski.

Koreańska firma poinformowała o tym partnerstwie technologicznym w trakcie wirtualnych targów CES 2021. W trakcie imprezy zaprezentowano nowe telewizory OLED, w tym modele skrojone z myślą o graczach, wyposażone w szereg technologii o gamingowym charakterze.