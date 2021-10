Dom z papieru 5 - teaser ostatniej części sezonu. Będzie się działo!

Netflix

Dom z papieru 5 to najbardziej oczekiwany serial 2021 roku. Pierwsza połowa finałowego sezonu pojawiła się we wrześniu i biła rekordy popularności. Teaser zapowiadający ostatnie odcinki kończące tę historię na pewno wywoła ekscytację i będzie mieć wpływ na gigantyczne zainteresowanie, Widać, że będzie się działo, a emocji na sam koniec na pewno nie zabraknie. Co dokładnie się wydarzy? Teaser zajawia i pobudza apetyt.

Dom z papieru 5 - teaser

W ostatnich godzinach straciłem bliskich mi ludzi. Nie mogę stracić nikogo więcej przez ten napad", zapewnia Profesor. Tokio nie żyje, a wróg - ranny, choć bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek - wciąż znajduje się w Banku Hiszpanii.

Dom z papieru 5 - premiera w platformie streamingowej Netflix odbędzie się 3 grudnia 2021 roku. Ostatnia część 5. sezonu ma 5 odcinków.