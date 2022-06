Dom z Papieru i Gambit Królowej dostaną gry mobilne. Tak, jedna z nich to szachy

fot. Netflix

Na Netflix Geeked Week 2022 nie zabrakło zapowiedzi nowych gier mobilnych, które trafią do wszystkich abonentów serwisu i dostępne będą bez dodatkowych opłat, reklam czy mikropłatności. Pokazano między innymi porty z innych platform, zupełnie nowe produkcje, a także tytuły na podstawie seriali i programów dostępnych na platformie. Abonenci zagrają między innymi w gry na podstawie Domu z Papieru oraz... Gambitu Królowej.

La Casa De Papel będzie skradanką, w której gracze wezmą udział w napadzie na kasyno. W krótkim materiale widzimy fragmenty rozgrywki - nie zabraknie akcji, cichego eliminowania wrogów oraz prostych zagadek.

The Queen's Gambit Chess to zaś, jak nietrudno się domyślić, wirtualne szachy. Mają one zapewnić jednak coś więcej, niż tylko rozgrywanie kolejnych partii przeciwko sztucznej inteligencji i innym graczom. W grze znajdziemy też lekcje gry oraz łamigłówki do rozwiązania. Nie zabraknie też znanych z serialu lokacji, takich jak mieszkanie Beth czy Las Vegas.

Swoje własne produkcje otrzymają również Cień i kość i Too Hot Too Handle. Do aplikacji mobilnej trafią też m.in. trzy gry wydawane przez Devolver Digital oraz niezależny hit Spiritfarer, który sprzedał się w nakładzie przekraczającym milion kopii.

