Dom z papieru - koreański remake na pierwszym wideo. Jest pełny tytuł produkcji

W 2017 roku premierę miał serial Dom z papieru i od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością wśród subskrybentów Netflixa. Jakiś czas temu władze platformy ogłosiły nowy projekt, który będzie koreańską adaptacją hiszpańskiego pierwowzoru.

Otrzymaliśmy teraz pierwsze wideo promujące produkcję. Dowiadujemy się z niego, że pełny tytuł produkcji to: Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Park Hae-Soo, gwiazda serialu Squid Game, wystąpi w głównej roli jako Berlin. Dom z papieru to dramat kryminalny, który śledzi serię napadów dokonywanych przez niezwykłą grupę przestępców. Twórcą projektu jest Alex Pina. Będzie on także producentem wykonawczym koreańskiej wersji. Zobaczcie wideo oraz dwa nowe zdjęcia poniżej:

Money Heist: Korea - Joint Economic Area

Dom z papieru - obsada

W obsadzie znajdują się m.in. Yoo Ji-tae (Healer, Mad Dog) w roli Profesora, Jun Jong-Seo (The Call, Burning) jako Tokio, Lee Won-Jong jako Moskwa, Kim Ji-hoon (Flower Of Evil) jako Denver, Yang Yoon-ju jako Nairobi, Park Jung-Woo jako Rio, Kim Ji-Hun jako Helsinki, Lee Kyu-Ho jako Oslo.

Reżyserią zajmie się Kim Hong-Sun, który ma na swoim koncie takie dramy telewizyjne, jak The Guest, Voice i Black. Ryu Yong-Jae (Hologramowa miłość) i jego zespół napiszą scenariusz serialu.

12-odcinkowy serial będzie miał premierę w 2022 roku.