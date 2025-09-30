"Puste gadanie". Hollywood nie bierze na poważnie słów Trumpa o nowych cłach

The Australian

Wczoraj Donald Trump po raz kolejny ogłosił, że jego administracja zamierza wprowadzić nowe cła na filmy produkowane poza Stanami Zjednoczonymi - stawka miałaby wynosić 100%. Prezydent USA wychodzi z założenia, że amerykańska branża kinowa jest "rozkradana" przez inne państwa, więc przyszedł najwyższy czas na interwencję w tej sprawie. Jak sam pisał na swoim koncie w Truth Social:

Nasz biznes filmowy został skradziony Stanom Zjednoczonym przez inne kraje, to jak zabieranie dziecku cukierków. Kalifornia, ze swoim słabym i niekompetentnym gubernatorem (Gavin Newsom, jeden z największych krytyków Trumpa i zarazem potencjalny kandydat demokratów w wyborach prezydenckich - przyp. aut.), została szczególnie mocno dotknięta! Dlatego, aby rozwiązać ten długotrwały, niekończący się problem, nałożę 100-procentowe cło na wszystkie filmy wyprodukowane poza Stanami Zjednoczonymi.

Sęk w tym, że bardzo podobne słowa prezydent wypowiedział już w maju; w obu przypadkach nie podał jednak żadnych szczegółów wdrożenia swojego planu. To prawdopodobnie dlatego przedstawiciele wielkich studiów filmowych Hollywood i serwisów streamingowych podchodzą do najnowszych gróźb Trumpa ze sporym dystansem, po raz kolejny zastanawiając się nad tym, w jaki sposób wyższe stawki celne miałyby zostać nałożone na coś, co de facto jest "usługą", a nie "dobrem" w typie samochodów, stali czy aluminium. Stephen Weizenecker, zajmujący się branżą rozrywkową prawnik, ocenia:

Kiedy Trump zamieścił pierwszy wpis na ten temat kilka miesięcy temu, nie podano żadnych szczegółów. Jak można nałożyć cło na coś takiego jak film? Kto ostatecznie ponosi koszt tego cła? Ale to już drugi raz, kiedy o tym mówi, więc wyobrażam sobie, że nad czymś pracuje.

"To taka jego wersja Zwariowanych Melodii"

Znacznie ostrzej do nowych zapowiedzi Trumpa podchodzi Phil Hunt, brytyjski producent i współprzewodniczący Head Gear Films:

To znowu tylko puste gadanie, taka jego wersja Zwariowanych Melodii. Nie sądzę, żeby to pomogło Stanom Zjednoczonym. Trump nie rozumie specyfiki globalnego biznesu filmowego

Joshua Astrachan, producent filmu Father, Mother, Sister, Brother, zauważa, że wprowadzenie nowych stawek celnych na filmy produkowane poza USA może najmocniej odbić się na niezależnych twórcach:

Gdyby prezydent naprawdę chciał pomóc amerykańskiemu przemysłowi filmowemu - i pomóc w tworzeniu większej liczby miejsc pracy w Ameryce - współpracowałby z Kongresem nad stworzeniem programów krajowych, które zachęcałyby do produkcji w USA i dorównywałyby programom istniejącym w Europie i na całym świecie.

Przed popadaniem w panikę przestrzega też Raphael Benoliel, producent takich seriali jak Emily w Paryżu czy The Walking Dead: Daryl Dixon:

Na razie musimy przyjąć postawę wyczekującą, ponieważ ten człowiek ma tendencję do wycofywania się ze swoich zapowiedzi. Lubi siać chaos, ale ja wolę być cierpliwy i spokojny.

W USA jest też głośno o wypowiedzi producenta filmu Kneecap. Hip-hopowa rewolucja, Trevora Birneya, który poproszony o komentarz do zapowiedzi Trumpa odpowiedział krótką uwagą skierowaną do amerykańskiego prezydenta:

