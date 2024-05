Donald Trump pozwie twórców The Apprentice? Reżyser chce się z nim spotkać

fot. Patriot Pics/BACKGRID

The Apprentice miał już swoją premierę w Cannes, gdzie zebrał 11 minutowe owacje na stojąco. Produkcja wyreżyserowana przez Aliego Abbasiego nie może jednak uciec od kontrowersji. Film o przeszłości Donalda Trumpa, w którym byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych gra Sebastian Stan, mierzy się nieustannie z zakulisowymi problemami. Wielu sympatykom Donalda Trumpa nie pasuje sposób przedstawienia jego osoby w najnowszej produkcji. Kontrowersje są również wokół sceny domniemanego gwałtu Trumpa na jego żonie, która miała zostać zmieniona, ale prawdopodobnie ostatecznie została w produkcji.

Po premierze rzecznik prasowy Donalda Trumpa, Steven Cheung, powiedział:

Będziemy składać pozew, by odnieść się do tych rażąco fałszywych założeń ze strony tych ludzi udających filmowców. Ten odpad to czysta fikcja, która żeruje na sensacyjnych kłamstwach, które od dawna są obalone. To ingerencja elit Hollywood w wyniki elekcji, ponieważ wiedzą, że prezydent Trump ponownie zasiądzie w Białym Domu i pokona ich kandydata, bo nic, co zrobili, nie zdało egzaminu.

Na te słowa odpowiedział reżyser filmu, Ali Abbasi:

Każdy mówi o tym, że Trump pozywa ludzi, ale nikt nie mówi o skuteczności tego. Nie sądzę, że jest to film, którego by nie lubił. Nie sądzę też, że by go polubił, ale na pewno byłby zaskoczony. Zaproponowałbym mu spotkanie i rozmowę po seansie.

Zdanie od siebie dodał też jeden z producentów filmu, Daniel Berkman:

Prosimy ich, żeby po prostu obejrzeli film.

The Apprentice - co wiadomo o filmie?

Za reżyserię filmu odpowiada Ali Abbasi. Scenariusz został napisany przez Gabriela Shermana.

The Apprentice jest opisywany jako "obraz siły i ambicji, którego akcja rozgrywa się w świecie korupcji oraz oszustw". Fabuła koncentruje się na wysiłkach Trumpa w budowaniu swojego biznesu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Oprócz Sebastiana Stana, w produkcji zobaczymy Marię Bakalovą jako pierwszą żonę Donalda - Ivanę. Wystąpi także Jeremy Strong w roli kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna.

Donald Trump nie skomentował nadchodzącego filmu.