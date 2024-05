Zakulisowe problemy filmu o Donaldzie Trumpie. Producent jest wściekły na produkcję i grozi pozwami

fot. Tailored Films

Reklama

The Apprentice to film biograficzny, który opowie historię Donalda Trumpa i jego drogi do władzy i bogactwa, wyreżyserowany przez Aliego Abbasiego. W głównej roli wystąpi Sebastian Stan, a publiczność poczeka z obejrzeniem jego występu do festiwalu w Cannes. Niektórzy mieli jednak okazję obejrzeć nadchodzącą produkcję, a konkretnie mowa o producencie filmu, Danie Snyderze.

Dan Snyder to przyjaciel Donalda Trumpa, który wspierał go finansowo również w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Włożył pieniądze w film Abbasiego, ponieważ myślał, że ten będzie pochlebną laurką dla byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że jest kompletnie inaczej, a pierwszy seans filmu w lutym sprawił, że Snyder był wściekły. Wspierana przez Snydera firma Kinematics rozpoczęła walkę z twórcami filmu i żądała zmian grożąc pozwami. Wedle informacji w sieci, w jednej ze wczesnych wersji filmu znalazła się m.in. brutalna scena gwałtu Donalda Trumpa na jego żonie, Ivanie. Została ona zmieniona, ale kłótnia między dwojgiem nadal jest opisywana jako niepokojąca i pełna przemocy. Warto wspomnieć, że w 1989 roku Ivana Trump faktycznie oskarżyła męża o gwałt, ale później, już w 2015 roku uznała, że nie miało to miejsca, a ona i Donald Trump są przyjaciółmi, którzy wspólnie wychowywali dzieci w zgodzie.

Nie jest jednak możliwe, aby Snyder był w stanie pozbyć się filmu, ponieważ nie jest jedyną stroną, która wsparła produkcję finansowo. Zrobił to również rząd kanadyjski, duński i irlandzki. Agencja i Abbasi odmówili komentarza w sprawie. O filmie nadal nie wypowiedział się również Donald Trump.

The Apprentice - co wiadomo o filmie?

Za reżyserię filmu odpowiada Ali Abbasi. Scenariusz został napisany przez Gabriela Shermana.

The Apprentice jest opisywany jako "obraz siły i ambicji, którego akcja rozgrywa się w świecie korupcji oraz oszustw". Fabuła koncentruje się na wysiłkach Trumpa w budowaniu swojego biznesu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Oprócz Sebastiana Stana, w produkcji zobaczymy Marię Bakalovą jako pierwszą żonę Donalda - Ivanę. Wystąpi także Jeremy Strong w roli kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna.

Donald Trump nie skomentował nadchodzącego filmu.