Donkey Kong Country i dwa inne klasyki wkrótce trafią do Nintendo Switch Online

Nintendo

Nintendo ujawniło kolejne trzy produkcje, które już niedługo zagoszczą w cyfrowej bibliotece usługi Nintendo Switch Online. Tym razem będzie to świetna i wymagająca platformówka Donkey Kong Country, sportowe Natsume Championship Wrestling oraz The Immortal – przygodowa gra akcji w rzucie izometrycznym, która w 1990 roku zadebiutowała na konsoli NES. Wszystkie te tytuły będą dostępne w ramach subskrypcji od 15 lipca.

Nintendo Switch Online to usługa abonamentowa, która umożliwia rozgrywki online na konsoli japońskiej firmy, a także zapewnia dostęp do biblioteki klasycznych produkcji z konsol NES i SNES. Na ten moment nie wiadomo nie ma planów, by została ona rozszerzona także o inne, nieco nowsze sprzęty Nintendo.