Uplay Plus za darmo na tydzień. Ponad 100 gier w ramach abonamentu

Ubisoft

Uplay Plus to abonamentowa usługa Ubisoftu, która umożliwia graczom PC dostęp do ponad 100 gier tego wydawcy w ramach comiesięcznej opłaty. Teraz pojawiła się jednak okazja, by spróbować tego zupełnie za darmo. Promocja dostępna jest w dniach 7-27 lipca i pozwoli na sprawdzenie subskrypcji przez 7 dni bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Do rejestracji konieczne będzie podanie danych karty, a także późniejsze anulowanie automatycznego odnawiania, by uniknąć automatycznego i już płatnego przedłużenia dostępu.

W ramach abonamentu Uplay Plus dostępne są zarówno nowe, popularne gry Ubisoftu, takie jak Assassin’s Creed: Odyssey i Far Cry 5 (na dodatek w wersjach z rozszerzeniami), jak i starsze już tytuły – m.in. Beyond Good and Evil czy serie The Settlers oraz Heroes of Might and Magic. Miesięczny koszt abonamentu wynosi 59,99 zł.