Cena Donkey Kong Country Returns HD ujawniona. Za remaster klasyka trzeba będzie sporo zapłacić

Nintendo

Reklama

Donkey Kong Country Returns HD to nowa wersja gry, która była już wcześniej ulepszana. Po pierwotnej premierze na Wii w 2010 roku, Nintendo wydało ją na 3DS w 2013 roku, dodając osiem nowych poziomów na wyłączność tej przenośnej wersji. W nadchodzącym wydaniu z dopiskiem HD otrzymamy wszystkie te etapy, co na papierze brzmi bardzo dobrze, ale jeśli zestawi się to z progiem cenowym, to już tak kolorowo nie jest.

Cena gry została ustalona na poziomie 60 dolarów. To całkiem spory wydatek, jak na produkcje, która jest jedynie remasterem, a nie remakiem. Warto przypomnieć, że choć taką samą kwotę trzeba zapłacić za zdecydowaną większość produkcji Nintendo dostępnych na Switchu, to pojawiały się również wyjątki. Mario vs. Donkey Kong czy świetnie przyjęte Metroid Prime Remastered kosztowały o 10$ mniej.

Donkey Kong Country Returns HD to trudna gra, która nie oszczędza graczy. W nowym wydaniu można grać w oryginalnej, wymagającej formie, lub włączyć łatwiejszy tryb z wersji 3DS, który daje dodatkowe serca i inne ułatwienia.

Premiera tego hitu z Wii w wydaniu na Nintendo Switch będzie miała miejsce 16 stycznia przyszłego roku. Skusicie się?