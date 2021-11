Donkey Kong - nowy projekt Setha Rogena? Aktor w roli głównej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

Chociaż Mario jest gwiazdą gier Nintendo, to jednak Donkey Kong miał swój czas, aby zabłysnąć. Wygląda na to, że ten bohater sprawdzi się również na dużym ekranie. Seth Rogen od pewnego czasu zajmuje się pracą z głosem. Robił to już w takich projektach jak Wielkie usta czy Niezwyciężony. Aktor wypróbuje swoich sił i będzie podkładał głos pod klasyczną postać Nintendo, Donkey Konga.

Donkey Kong to seria gier wideo stworzona przez Shigeru Miyamoto. Przedstawia przygody małpy o imieniu Donkey Kong i jego klanu.

Prace nad solowym filmem są obecnie prowadzone przez Illumination Entertainment. Firma zajmuje się również rebootem Super Mario Bros. z Chrisem Prattem w roli Mario. W obsadzie znajdują się też: Charlie Day jako Luigi i Anya Taylor-Joy jako Peach.

Seth Rogen pojawi się w filmie Super Mario Bros. jako postać poboczna. Będzie to rzekome wprowadzenie Donkey Konga. W grze jest wiele charakterów, które mogą pojawić się w nowym projekcie Setha Rogena. Są nimi: Diddy Kong, Chunky Kong, Candy Kong, Funky Kong lub Dixie Kong.

Super Mario Bros. ma ukazać się się 21 grudnia 2022 roku. Wtedy też po raz pierwszy zobaczymy i usłyszymy Setha Rogena jako Donkey Konga. Aktualnie film jest we wczesnej fazie rozwoju.