Don't Worry Darling i Pazury - prace na planach zdjęciowych wstrzymane przez koronawirusa

fot. materiały prasowe

Don't Worry Darling będzie thrillerem psychologicznym skupiającym się na nieszczęśliwej gospodyni domowej w latach 50., który reżyseruje Olivia Wilde. Jak podają media prace na planie zdjęciowym filmu, które są prowadzone w Los Angeles, zostały wstrzymane z powodu zakażenia chorobą COVID-19 jednego z pracowników. Pozytywny wynik na koronawirusa został uzyskany podczas rutynowych testów, które przechodzi ekipa filmowa. Źródła podają, że zarażona osoba nie należy do głównej obsady, ale miała z nią bliski kontakt, stąd decyzja o wstrzymaniu prac na 14 dni, zgodnie z protokołami. Nikt poza tą osobą nie otrzymał pozytywnego wyniku testu.

W głównych rolach występują Harry Styles (zastąpił Shia LaBeoufa), Florence Pugh, Chris Pine i Olivia Wilde. Data premiery Don't Worry Darling nie została podana.

Pazury to serial TNT, który skupia się na Desnie Simms, która wraz ze grupą manikiurzystek z salonu Nail Artisans of Manatee County dochodzi do władzy w świecie przestępczym, zdobywając szacunek i pieniądze. Prace na planie nad czwartym, a zarazem finałowym sezonem miały rozpocząć się w marcu, ale zostały wstrzymane przez wybuch pandemii koronawirusa. Niedawno wznowiono produkcję serialu, która miała zakończyć się w grudniu. Jak donosi serwis Deadline prace zostały wstrzymane przez wykrycie zakażenia u jednego z członków ekipy filmowej. Osoba przechodzi chorobę bezobjawowo, a pozytywny wynik na COVID-19 został wykryty podczas obowiązkowych testów. W rezultacie produkcja nowych odcinków została zawieszona na 14 dni.

W Pazurach występują: Niecy Nash, Carrie Preston, Judy Reyes, Karrueche Tran, Jenn Lyon, Kevin Rankin, Jason Antoon, Harold Perrineau i Dean Norris.