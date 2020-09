Don't Worry Darling - Harry Styles zastąpi Shia LaBeoufa w filmie Olivii Wilde

Don't Worry, Darling to thriller psychologiczny, którego akcja dzieje się w latach 50. XX wieku. Bohaterką produkcji jest pani domu, która odkrywa niebezpieczną tajemnicę, skrywającą się pod fasadą jej pozornie idealnego życia. W głównej roli wystąpi Florence Pugh (Czarna wdowa), zaś za kamerą stanie Olivia Wilde i będzie to jej drugi film pełnometrażowy (pierwszym jest Szkoła melanżu), ale także zagra jedną z ról.

Wcześniej podano, że aktorkom towarzyszyć będą też Shia LaBeouf oraz Chris Pine. Ten pierwszy zostanie jednak zastąpiony ze względu na konflikt harmonogramu przez Harry'ego Stylesa (Dunkierka). Szczegóły jego roli nie są na razie znane, podobnie jak data rozpoczęcia zdjęć. Film wyprodukuje New Line Cinema.

OLIVIA WILDE as Jane in New Line Cinema’s comedy “THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE,” a Warner Bros. Pictures release.