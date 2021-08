Doogie Kameāloha, M.D. - pierwsze zdjęcia z rebootu serialu medycznego Disney+

Disney+

Doogie Howser, M.D. to popularny serial medyczny z 1989 roku, który był przepustkę do kariery dla Neilla Patricka Harrisa. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z rebootu serialu zatytułowanego Doogie Kameāloha, M.D., w którym w tytułową postać wcieli się 16-letnia lekarka. Akcja osadzona zostanie na Hawajach, zaś w główną rolę wcieli się ją Peyton Elizabeth Lee, znana z filmu Tajne Stowarzyszenie Królewskich Sióstr i Braci oraz serialu Andi Mack.

Za sterami stoi Kourtney Kang (Przepis na amerykański sen, Jak poznałem waszą matkę), która napisała scenariusz. Obok kariery medycznej głównej bohaterki w grę oczywiście będzie wchodzić też jej życie prywatne nastolatki. Zobaczcie zdjęcia:

Doogie Kamealoha, M.D.

Premiera we wrześniu na Disney+.