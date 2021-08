Disney oskarżył Scarlett Johansson o brak wrażliwości. Organizacja Women In Film zabiera głos

fot. Marvel Studios

Prawniczka Scarlett Johansson złożyła pozew wobec Disneya 29 lipca 2021 roku w związku ze złamaniem kontraktu poprzez organizację premiery hybrydowej filmu Czarna wdowa (kino plus platforma Disney+). 30 lipca natomiast Disney podważył jego prawdziwość, sugerując, że aktorka lekceważy czynnik pandemii koronawirusa, który odegrał ważną rolę w decyzji odnośnie premiery filmu w VOD oraz dodano, że gaża aktorki na rękę wynosiła 20 mln dolarów. Do gry włączył się współszef agencji CAA, Bryan Lourd, który jest zarazem agentem Scarlett Johansson. Nie pozostawia on suchej nitki na korporacji Walt Disney Company. Twierdzi, że fałszywie oskarżają aktorkę o brak wrażliwości na pandemię COVID-19, aby pokazać ją jako kogoś, kim naprawdę nie jest.

Tak sformułowane oświadczenie Disneya spotkało się także z reakcją organizacji Woman In Film, która nie chce wybierać stanowiska w tym sporze, ale musi skomentować szkodliwe słowa zawarte w odpowiedzi Disneya na całą sytuację:

Chociaż nie zajmujemy stanowiska w kwestiach biznesowych w sporze sądowym pomiędzy Scarlett Johansson i The Walt Disney Company, stanowczo sprzeciwiamy się niedawnemu oświadczeniu Disneya, które próbuje scharakteryzować Johansson jako niewrażliwą lub samolubną w obronie jej umowy. Jest to atak na tle płciowym i nie powinien mieć miejsca w sporze biznesowym, ponieważ przyczynia się do powstania środowiska, w którym kobiety i dziewczęta są postrzegane jako mniej zdolne od mężczyzn chroniąc własne interesy bez narażania się na krytykę.

fot. Marvel Studios

Według mediów kontrakt Scarlett Johansson był taki sam, jak mają inne gwiazdy przy filmach MCU. Poza podstawową gażą 20 mln dolarów, które dostała na rękę, miała mieć procent z wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Tutaj jednak oczekiwano ekskluzywności dla kin. Szacunki ekspertów mówią, że na decyzji Disneya aktorka straciła ponad 50 mln dolarów. Johansson oraz jej prawnik uważają, że Disney podjął świadome decyzje tylko i wyłącznie po to, by polepszyć liczbę subskrybentów Disney+ oraz cenę akcji, co zakończyło się sukcesem, a włodarze dostali nagrody finansowe. Ich zdaniem pandemia COVID-19 była dla nich jedynie wymówką.