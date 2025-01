fot. Universal Pictures

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że dwukrotnie nominowany do Oscara reżyser znalazł dla siebie kolejny projekt. To twórca odpowiedzialny za powrót znanej serii do kin, której druga odsłona odniosła spory sukces komercyjny, a także została dobrze oceniona przez krytyków. Co ma dalej w planach?

Reżyser Twisters ma w planach nowy film

Lee Isaac Chung został dwukrotnie nominowany do Oscara za film Minari. Otrzymał nominacje w kategoriach Najlepsza reżyseria oraz Najlepszy scenariusz oryginalny. W 2024 roku spod jego ręki wyszła produkcja Twisters, która została pozytywnie oceniona przez krytyków oraz publiczność, a także zarobiła 370 mln dolarów na całym świecie.

Deadline informuje o nowym projekcie tego reżysera. Ma nim być adaptacja książki Traveler autorstwa Josepha Eckerta. Film ma opowiadać intymną historię rodzinnych perypetii, która z czasem zmienia się w prawdziwą kosmiczną odyseję. The Traveler powstaje dla Skydance. Obecny scenariusz został napisany przez Justina Rhodesa (Terminator: Mroczne przeznaczenie).

Kontrola bezpieczeństwa bije rekordy Netflixa

Najlepsze filmy science fiction w historii