Szybcy i wściekli - Vin Diesel chce "prawdziwych wyścigów". Potencjalna data premiery Fast X: Part 2

W poście na Instagramie Vin Diesel napisał, że kolejna część Szybkich i wściekłych ma być gotowa do marca 2026 roku. To oznacza, że możemy spodziewać się kinowej premiery mniej więcej w tym czasie. Co więcej, zarówno gwiazdor, jak i scenarzysta Chris Morgan, chcieliby poświęcić więcej uwagi relacji Doma i Hobbsa. Są więc duże szanse na to, że zobaczymy tę dwójkę razem na ekranie. Co jest o tyle ciekawe, że pomiędzy aktorami długo trwał konflikt, przez który unikali wspólnych występów. Wreszcie, Diesel pragnie wrócić do korzeni, a więc "prawdziwych wyścigów ulicznych".

Szybkich i wściekłych 5 Universal mówi mi do jednego ucha, że potrzebujemy FastX2 do marca 2026 roku. Za to Concast mówi do drugiego, że potrzebujemy dwóch filmów na finał. Wtedy scenarzystawysyła mi ten obraz i mówi, że musimy rozwiązać konflikt między DOMEM i HOBBSEM. A ja po prostu chcę wrócić do prawdziwych wyścigów ulicznych i wyczynów kaskaderskich... i powrotu tego pięknego braterstwa.

Choć Fast X: Part II miało być finałem serii, ze słów Diesela wynika, że Concast nadal chce stworzyć jeszcze jeden film, a więc 12. część. Z tonu aktora możemy się domyśleć, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Post możecie zobaczyć poniżej:

