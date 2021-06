DOOM Eternal w wersji RTX. Tak wygląda gra z włączonym śledzeniem promieni świetlnych

Źródło: NVIDIA

Zespół NVIDII poinformował o wdrożeniu aktualizacji do gry Doom Eternal, dzięki której produkcja id Software będzie w stanie w pełni wykorzystać moc obliczeniową kart graficznych z linii RTX do generowania realistycznie wyglądających efektów specjalnych takich jak refleksy czy rozbłyski światła. Tym samym warstwa wizualna tej gry nabierze większej głębi.

Warto zauważyć, że wraz ze wsparciem dla ray tracingu do najnowszego DOOM-a dodano także obsługę technologii DLSS, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, aby odciążyć procesor graficzny podczas pracy ze skomplikowanymi efektami świetlnymi. Dzięki DLSS sprzęt wyrenderuje obraz w niższej rozdzielczości, a następnie przeskaluje go do tej docelowej przy wsparciu inteligentnych algorytmów. Największą zaletą DLSS jest możliwość wygenerowania obrazu o jakości zbliżonej do natywnej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej płynności. Tym samym nawet słabsze karty graficzne są w stanie poprawić efekty świetlne bez obniżania średniej liczby FPS-ów.

W poniższej galerii można zobaczyć, jak DOOM Eternal prezentuje się w nowej odsłonie:

Doom Eternal - wyłączony RTX

A na DOOM-ie nie kończy się proces wdrożeniowy technologii RTX do popularnych gier w najbliższych tygodniach. Już 1 lipca podobną aktualizację otrzyma Rust.