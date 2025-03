Oto plan Dooma i rola Lokiego w Doomsday. Jaki jest prawdziwy cel Avengers: Secret Wars?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus jak co tydzień przedstawił szereg doniesień i spekulacji związanych z Kinowym Uniwersum Marvela. Ogromna większość z nich dotyczy filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars. Dziennikarz rzuca nowe światło na plan Doktora Dooma w pierwszej z tych produkcji, tłumaczy rolę Lokiego w ekranowych wydarzeniach czy sugeruje, jak naprawdę ma przebiegać rewolucja MCU w drugim z filmów.

Według scoopera postać portretowana przez Roberta Downeya Jr. będzie chciała zapobiec inkursjom (w Marvelu rozumianym jako zderzenia różnych światów), aby w ten sposób ocalić całe multiwersum. Doom faktycznie ma przywodzić na myśl Thanosa i samego siebie postrzegać jako istotę, która odmieni oblicze wszechświata; chce on głównie "przejąć stery nad własną linią czasową i dzięki temu odzyskać wolność".

Perez uważa, że widzowie nie powinni utożsamiać Dooma z "zastępstwem" Kanga, choć:

To wciąż bardzo podobna historia do opowiedzenia: pozostali bohaterowie z innych światów multiwersum muszą znaleźć sposób na uratowanie własnej rzeczywistości, nawet jeśli oznacza to zniszczenie innego uniwersum.

Zwolennicy Dooma będą w nim widzieć swojego wybawcę, który uchroni ich przed kolejnymi inwazjami i walkami z wariantami. Poza nim kluczową rolę w obu produkcjach odegrają Fantastyczna Czwórka, Doktor Strange, Spider-Man, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel, Wong, Bruce Banner i „garstka mutantów”.

Loki jako MacGuffin

Jak się okazuje, Loki w Avengers: Doomsday ma pełnić rolę MacGuffina - postaci, która napędza fabułę i motywuje działania innych bohaterów. W filmie ma chodzić m.in. o to, "która z postaci jako pierwsza dotrze do Lokiego" - przypomnijmy, że to właśnie on w chwili obecnej podtrzymuje istnienie całego multiwersum.

O co naprawdę chodzi w Secret Wars?

Scooper dodaje na koniec, że w Secret Wars, wbrew wcześniejszym pogłoskom, nie dojdzie do całkowitego restartu Kinowego Uniwersum Marvela - zasadniczym celem tej produkcji jest:

Przeobrażenie osi czasowej/głównego uniwersum tylko w ten sposób, aby dołączyć do niego postacie z Fantastycznej Czwórki i X-Menów.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja 2026 roku.