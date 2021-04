Zack Snyder komentuje ruch #RestoreTheSnyderVerse po sukcesie Ligi Sprawiedliwości w HBO Max

Źródło: WarnerBros./HBO Max

Wraz z premierą Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera na HBO Max, fani rozpoczęli nową akcję pod hahstagiem #RestoreTheSnyderVerse. Tym samym pokazują wsparcie dla reżysera oraz wyrażają chęć obcowania z uniwersum DC prowadzonym przez Snydera.

Wielu zagorzałym fanom twórczości Snydera trudno jest pogodzić się z tym, że Warner Bros. ma zupełnie inne plany na prowadzenie swojego uniwersum superbohaterów, więc ruch #RestoreTheSnyderVerse przybiera różne formy w mediach społecznościowych. Od zabawnych memów, po rozgoryczenie faktem, że nie będzie możliwości zobaczenia kontynuacji Ligi Sprawiedliwości w takim wydaniu. Co temat samego ruchu sądzi sam reżyser?

Powiem tak. Myślę, że to pokazuje wielki szacunek dla pracy. Nie wiem, czym to będzie skutkowało. I najprawdopodobniej niczym... ale myślę, że szacunek dla pracy jest rzeczą, której nie wolno lekceważyć. (...) A więc jeśli ktoś mówi mi, że naprawdę chciałby zobaczyć kolejną część, nie jestem osobą, która powie: "no cóż, zapomnij o tym". Po prostu uważam to za niegrzeczne.

Twórca zdaje sobie sprawę z tego, jakie jest stanowisko osób podejmujących decyzję przy DCEU, ale podkreśla, że przy Snyder Cut również wydawało się, że produkcja nie dojdzie do skutku. A jednak cały świat ma możliwość zobaczenia tego filmu na HBO Max (w Polsce na HBO GO). To uczy, żeby nigdy nie mówić nigdy.

Podczas Justice Con, Zack Snyder i scenarzysta Chris Terrio ujawnili inne pomysły na tytuł filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. W jednym z poprzednich wywiadów, scenarzysta narzekał na pewne decyzje studia. Jedną z nich był chociażby tytuł tej produkcji, która podyktowana była kwestiami marketingowymi. Twórcy mieli inną wizję, woleli coś bardziej poetyckiego lub prostszego jak Batman i Superman. Wśród pomysłów znajdowały się także:

Man of Steel: Battle the Knight

Man of Steel: Black of Knight

Man of Steel: Knight Falls

